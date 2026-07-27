ستاد مرکزی اربعین در اطلاعیه‌ای، با اعلام اینکه همه مرزها برای رفاه حال زائران، ۲۴ ساعته فعال هستند، تاکید کرد: با توجه به گرمای هوا، از تمامی زائران درخواست می‌شود، سفر خود را در کوتاه‌ترین مدت به پایان برسانند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،ستاد مرکزی اربعین از زائران خواست به‌دلیل گرمای هوا، مدت سفر را کوتاه کرده و پیاده‌روی را به ساعات خنک شب و صبح موکول کنند. تردد از همه مرزها به‌صورت شبانه‌روزی و ۲۴ ساعته انجام می‌شود. همراه داشتن داروهای ممنوعه، کدئین‌دار، آرام‌بخش، مسکن‌های قوی و مواد مخدر می‌تواند موجب بازداشت در عراق شود. در مصرف آب و یخ صرفه‌جویی کرده و ترجیحاً به‌صورت گروهی و با افراد مورد اعتماد سفر کنید. مراقب سالمندان و کودکان باشید و برای جلوگیری از گم‌شدن، نقطه ملاقاتی خلوت و مشخص تعیین کنید.