موکب شهدای قدمگاه در جاده اراک ـ بروجرد با برپایی ایستگاه اورژانس و ارائه خدمات رفاهی و فرهنگی، از زائران اربعین حسینی در مسیر رفت و برگشت کربلا پذیرایی می‌کند.

خدمت‌رسانی موکب شهدای قدمگاه به زائران اربعین در جاده اراک ـ بروجرد

خدمت‌رسانی موکب شهدای قدمگاه به زائران اربعین در جاده اراک ـ بروجرد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ موکب شهدای قدمگاه در جاده اراک ـ بروجرد از سال ۱۳۹۸ فعالیت خود را با هدف خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی آغاز کرده و امسال نیز همزمان با ایام اربعین، در مسیر رفت و برگشت زائران فعال است.

حسن وثوق ملکی، مسئول موکب شهدای قدمگاه گفت: فعالیت این موکب از ۱۲ روز مانده به اربعین حسینی آغاز شده و تا ۱۱ مرداد ادامه دارد و در این مدت خدمات مختلف به زائران اباعبدالله الحسین (ع) ارائه می‌شود.

وی افزود: روزانه حدود ۲ هزار و ۵۰۰ وعده صبحانه، ناهار، شام و میان‌وعده در این موکب میان زائران توزیع می‌شود.

مسئول موکب شهدای قدمگاه همچنین به اجرای برنامه‌های فرهنگی در این موکب اشاره کرد و گفت: برگه‌های نیابت از شهدا نیز میان زائران توزیع می‌شود تا زائران به نیابت از شهدا راهی زیارت کربلای معلی شوند.

وثوق ملکی هدف اصلی برپایی این موکب را خدمت به زائران و کمک به شکل‌گیری اجتماع بزرگ اربعین عنوان کرد و افزود: تلاش خادمان این موکب بر این است که سهمی هرچند کوچک در این حرکت عظیم داشته باشند و در مسیر خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) گام بردارند.

موکب شهدای قدمگاه با استقرار در مسیر اراک ـ بروجرد، علاوه بر خدمات پذیرایی و فرهنگی، ایستگاه اورژانس نیز برای خدمت‌رسانی به زائران در نظر گرفته است.