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مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه یزد از پیوستن تعدادی از جایگاههای سی ان جی در استان یزد به پوشش «یک دل برای ایران، سی ان جی رایگان برای مردم ایران» با عرضه رایگان سی ان جی رایگان در استان یزد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سید باقر نورالدینی گفت:در راستای اجرای پویش ملی «یک دل برای ایران، سی ان جی رایگان برای مردم ایران» و در پی استقبال ستودنی مالکان و بهرهبرداران جایگاههای عرضه سوخت، تعدادی از جایگاههای استان یزد به پوشش عرضه رایگان سی ان جی پیوستند.
نورالدینی افزود:این حرکت داوطلبانه که در شرایط خاص کشور و ایام اربعین حسینی با هدف رفاه حال شهروندان و ترویج استفاده از سوخت پاک آغاز شده است، با همراهی فعالان این صنعت در حال گسترش است.
وی ادامه داد: بر اساس گزارش امور سیانجی این منطقه، لیست جایگاههایی که تا این لحظه به پویش مذکور پیوسته و آماده خدمترسانی رایگان به هموطنان هستند، به شرح زیر است:
۱. جایگاه پترو پارسای کاسپین شهرستان تفت (واقع در بلوار ساحلی تفت)
۲. تک منظوره عقدا
۳. دانشگاه آزاد میبد (ورودی شهرستان میبد)
۴. جایگاه بلوار مهریز
۵. جایگاه امام علی اردکان
۶. جایگاه ولیعصر یزد (کنار پارک بزرگ شهر)
۷. جایگاه میدان گلها میبد
۸. جایگاه کنارگذر زارچ
۹. جایگاه مروست
۱۰. چادرملوی اردکان (میدان چادرملوی اردکان)
۱۱. جایگاه دولت آباد (واقع در بلوار نواب صفوی یزد)