شهرداری‌های استان کهگیلویه و بویراحمد ۲۵ خودروی امدادی برای خدمات رسانی به کاروان‌های اربعین حسینی در شلمچه اعزام کردند.

اعزام ناوگان خودرویی کهگیلویه و بویراحمد برای خدمات‌رسانی به زائران اربعین در مرز شلمچه

اعزام ناوگان خودرویی کهگیلویه و بویراحمد برای خدمات‌رسانی به زائران اربعین در مرز شلمچه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، تمام ظرفیت‌ها برای خدمات‌رسانی شایسته به زائران اربعین حسینی به کار گرفته‌ شده است.

سید مسعود حسینی در حاشیه آیین اعزام خودروهای سبک و سنگین خدمات‌رسان استان کهگیلویه و بویراحمدبه مرز شلمچه عنوان کرد: ارتقای سطح کیفی خدمات‌رسانی به زائران از اولویت‌های امسال است که در این زمینه علاوه بر تأمین ناوگان حمل‌ونقل، برنامه‌ریزی برای ارسال بخشی از اقلام و تجهیزات موردنیاز نیز صورت گرفته که در حال نهایی‌سازی برای ارسال است.

مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری کهگیلویه و بویراحمد نیز در این مراسم گفت: در حوزه مدیریت شهری، بر اساس مصوبات استانی اربعین و با پیگیری‌های کمیته امور شهری و شهرداری‌ها، ۲۵ دستگاه ماشین ‌آلات برای ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به زائران آماده ارسال است.

فرزاد فرج‌زاده، افزود: ناوگانی گه امروز ارسال خواهد شد، متشکل از انواع خودروهای امدادی، آتش‌نشانی، خودروهای جمع‌آوری پسماند، تانکرهای حمل آب و سایر تجهیزات خدمات شهری است که از سوی شهرداری‌ها آماده شده است.