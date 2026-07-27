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رئیس پژوهشکده آبزیپروری آبهای جنوب کشور از آغاز فصل صید میگوی ببری در آبهای خوزستان از هفتم مرداد ماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، با پایان بررسیهای کارشناسی وضعیت ذخایر میگو در آبهای خوزستان، فصل صید میگوی ببری از هفتم مردادماه در صیدگاه «بحرکان» آغاز میشود.
رئیس پژوهشکده آبزیپروری آبهای جنوب کشور در نشست کمیته فنی صید و بنادر ماهیگیری خوزستان گفت: ارزیابیهای میدانی و مطالعات کارشناسی درباره وضعیت ذخایر میگو با همکاری پژوهشکده، ادارهکل شیلات خوزستان و اتحادیههای صیادی انجام شد و نتایج این بررسیها، شرایط مناسب برای آغاز فصل صید را تأیید کرد.
حسین هوشمند افزود: اعضای کمیته فنی پس از بررسی نتایج ارزیابیها و هماهنگی با ادارهکل شیلات استان بوشهر، با آغاز صید میگوی ببری در صیدگاه بحرکان از هفتم مردادماه برای تمامی شناورهای صیادی استان خوزستان موافقت کردند.
وی هدف از این تصمیم را ایجاد تعادل میان بهرهبرداری از ذخایر آبزی، حمایت از معیشت صیادان و حفظ ذخایر ارزشمند میگوی ببری عنوان کرد و از صیادان خواست با رعایت قوانین و ضوابط صید، در حفاظت از این سرمایه طبیعی مشارکت داشته باشند.