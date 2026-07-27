

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،علیرضا حیدری افزود: مصدومان پس از دریافت خدمات درمانی اولیه، به شکل سرپایی مداوا شده و با هماهنگی مدیریت بحران استانداری، فرمانداری کرمانشاه و اداره‌کل راهداری استان، اتوبوس جایگزین در کوتاه‌ترین زمان در محل مستقر شد و زائران سفر خود را به سمت عتبات عالیات ادامه دادند. با توجه به عبور حدود ۶۰ درصد زائران اربعین از محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه، مدیریت تردد و خدمت‌رسانی در این استان با آمادگی کامل در حال انجام است. بخش قابل‌توجهی از زائران در محور اسلام‌آباد غرب به سمت مرز خسروی حرکت می کنند و گروهی دیگر مسیر خود را به‌سوی مرز مهران ادامه می‌دهند.