جلسه علنی مجلس در بستر فضای مجازی

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه مقابله با جنایات بین المللی مفاد دیگری از این لایحه را بررسی و مصوب کردند. جنایات بین‌المللی موضوع این قانون شامل نسل‌زدایی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز است.