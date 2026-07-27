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جلسه علنی مجلس در بستر فضای مجازی

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه مقابله با جنایات بین المللی مفاد دیگری از این لایحه را بررسی و مصوب کردند. جنایات بین‌المللی موضوع این قانون شامل نسل‌زدایی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۰۵- ۱۶:۴۷
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برچسب ها: جلسه علنی مجلس ، نمایندگان مجلس
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