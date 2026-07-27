به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، سرهنگ فتح‌اله نصیریان با اشاره به نقش معاینه فنی در ارتقای ایمنی تردد‌های شهری گفت: بخش قابل توجهی از حوادث رانندگی در معابر شهری ناشی از نقص فنی خودروها، به‌ویژه در سامانه ترمز، سیستم روشنایی و سایر تجهیزات ایمنی است که با انجام به‌موقع معاینه فنی، می‌توان از وقوع بسیاری از این حوادث پیشگیری کرد.

وی با بیان اینکه معاینه فنی علاوه بر افزایش ایمنی، نقش مؤثری در کاهش آلودگی هوا دارد، افزود: پلیس راهور با تشدید نظارت‌ها، خودرو‌های فاقد گواهی معتبر معاینه فنی را شناسایی کرده و برابر مقررات با رانندگان متخلف برخورد قانونی خواهد کرد.

رئیس پلیس راهور استان از مالکان وسایل نقلیه خواست با مراجعه به مراکز مجاز معاینه فنی، نسبت به دریافت یا تمدید گواهی معاینه فنی خودرو‌های خود اقدام کنند و گفت: رعایت این موضوع علاوه بر جلوگیری از اعمال قانون، نقش مهمی در افزایش ایمنی تردد‌ها و بهبود کیفیت هوای شهر دارد.

سرهنگ نصیریان افزود: تردد ایمن در معابر شهری، در گرو مسئولیت‌پذیری رانندگان در نگهداری صحیح و سلامت فنی وسایل نقلیه است.