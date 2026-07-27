ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه با بیان اینکه دشمنان این کشور به روش‌های آشکار تروریستی متوسل شده‌اند، اعلام کرد که مسکو به همه اهداف نظامی خود در جنگ اوکراین دست خواهد یافت و آماده پاسخ قاطع به هرگونه اقدام خصمانه است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، روز دوشنبه در دیدار با نمایندگان دومای دولتی گفت مخالفان و دشمنان روسیه پس از ناکامی در شکست دادن این کشور در میدان نبرد، به اقدامات آشکار تروریستی علیه مردم روسیه متوسل شده‌اند.

پوتین اظهار داشت: «آن‌ها که نتوانسته‌اند روسیه را در میدان نبرد شکست دهند، اکنون در مبارزه با مردم ما به روش‌های آشکار تروریستی روی آورده‌اند؛ اما مردم روسیه هرگز توسط هیچ‌کس شکسته نخواهند شد.»

رئیس‌جمهور روسیه همچنین تاکید کرد که این کشور به تمامی اهداف نظامی خود در جنگ با اوکراین خواهد رسید و دولت روسیه به همراه نهاد‌های مختلف آمادگی کامل برای مقابله با هرگونه اقدام خصمانه را دارد.

وی در پایان گفت: «ما آماده دفاع از کشور هستیم و همراه با جامعه روسیه می‌توانیم پاسخی قاطع به هر اقدام خصمانه بدهیم.»