عربستان از یک حمله پهپادی به تاسیسات نفتی خود در استان شرقی و ریاض خبر داد و مدعی شد که این حمله از خاک عراق انجام گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، وزارت دفاع عربستان امروز دوشنبه اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور پهپاد‌هایی را بر فراز آسمان خود رهگیری و منهدم کرده است. ریاض مدعی است که این پهپاد‌ها از مبدا عراق به پرواز درآمده بودند.

ترکی المالکی، سخنگوی وزارت دفاع عربستان، اظهار داشت که پدافند هوایی در چند ساعت گذشته چندین پهپاد را که قصد هدف قرار دادن تاسیسات نفتی در استان شرقی و ریاض را داشتند، رهگیری و منهدم کرد.

المالکی مدعی شد که این پهپاد‌ها از خاک عراق به پرواز درآمده‌اند و ریاض دفاع از خود و دارایی‌هایش و پاسخ در زمان و مکان مناسب را حق ذاتی خود می‌داند.

همزمان وزارت خارجه عربستان در بیانیه‌ای، گروه‌های مقاومت عراق را به انجام این حملات پهپادی متهم و آن را محکوم کرد.

وزارت دفاع عربستان سعودی اواخر اردیبهشت ماه نیز ادعا کرده بود که سه پهپاد را که از حریم هوایی عراق وارد آسمان این کشور شده بودند، رهگیری و منهدم کرده است.

«باسم العوادی» سخنگوی دولت عراق، آن زمان در واکنش به این مساله گفته بود که بغداد قاطعانه استفاده از خاک، حریم هوایی و آب‌های خود برای انجام هرگونه حمله علیه کشور‌های همسایه را رد می‌کند.