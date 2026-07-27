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سخنگوی صنف جایگاههای سوخت گفت: بر اساس تمهیدات صورت گرفته برای تسهیل در سوخت رسانی برای زائرین اربعین، میزان سوختگیری با کارت آزاد جایگاهها در سه استان خوزستان، ایلام و کرمانشاه به ۳۰ لیتر افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما رضا نواز روز دوشنبه با اشاره به اوج گیری سفرهای اربعین هموطنان اظهار داشت: با هدف تسهیل در سوخت رسانی برای زائرین اربعین، میزان سوختگیری با کارت آزاد جایگاهها در سه استان خوزستان، ایلام و کرمانشاه از ۱۵ لیتر به ۳۰ لیتر افزایش یافته است.
وی خاطر نشان کرد: سوختگیری با کارت سوخت شخصی ۴۵ لیتر است.
نواز گفت: جایگاههای سوخت به خصوص در مسیرهای اصلی مواصلاتی منتهی به مرزهای غربی آمادگی کامل برای سوخت رسانی دارند و شبانه روزی فعال خواهند بود.
وی افزود: از مردم درخواست داریم حتما کارت سوخت شخصی همراه داشته باشند و استفاده کنند و طی مسیر تا مرز با خودروهای عمومی میتواند به کاهش مصرف سوخت کمک کند.