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قائم مقام شرکت برق تهران از اجرای برنامههای گسترده برای مدیریت اوج بار شبکه در تابستان امسال خبر داد و گفت: در راستای بخشنامههای ابلاغی دولت و سازمان اداری و استخدامی کشور، تغییر ساعات اداری با هدف کاهش بار در پایتخت، ۱۸۵ مگاوات صرفهجویی به همراه داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمیدرضا ملکی وش، در جلسه شورای اداری شهرستان تهران که در محل فرمانداری برگزار شد، گفت: بر اساس پیشبینیها، اوج نیاز مصرف شهر تهران برای سال ۱۴۰۵ معادل ۶ هزارو۲۵۰ مگاوات برآورد شده بود که با هماهنگی شرکت توانیر، برنامه مدیریت بار برای سقف ۴ هزارو ۷۰۸ مگاوات عملیاتی شد.
وی افزود: به منظور جلوگیری از ناپایداری شبکه، در مجموع هزارو ۵۰۰ مگاوات کاهش بار برنامهریزی و اجرا شده است که از جمله میتوان به مدیریت مشترکین پرمصرف اشاره کرد.
وی گفت: با بهرهگیری از زیرساختهای هوشمند، اکنون ۷۵۰ هزار مشترک در تهران به کنتورهای هوشمند مجهز شدهاند که امکان کنترل و مدیریت ۴۵ درصد از بار مصرفی شبکه را بهصورت ۲۴ ساعته فراهم کرده است. در این بخش ۳۰۵ مگاوات مدیریت بار اعمال شد.
ملکی وش ادامه داد: با تجهیز نزدیک به هزارو ۸۰۰ مولد در شهر به سامانه های کنترل هوشمند، ۱۵۰ مگاوات صرفهجویی از این محل حاصل شده و با استفاده از فناوری اینترنت اشیا، دمای سامانه های سرمایشی در ادارات بزرگ و مراکز تجاری از راه دور بر روی ۲۵ درجه سانتیگراد تنظیم میشود که ۲۰ مگاوات کاهش بار در پی داشته است.
به گفته وی، در راستای بخشنامههای ابلاغی دولت و سازمان اداری و استخدامی کشور، تغییر ساعات اداری با هدف کاهش بار در پایتخت، ۱۸۵ مگاوات صرفهجویی به همراه داشته است.
ملکی وش همچنین به مدیریت روشنایی معابر و پارکها (۵۰ مگاوات)، مدیریت بار صنایع (۷۰ مگاوات) و کاهش بار تجاری (۱۲۰ مگاوات) اشاره کرد و افزود: بیشترین میزان بار ثبت شده ۲۹ تیر با عدد ۴ هزارو ۳۱۵ مگاوات بوده است که نسبت به اوج سال گذشته، رشدی ۷ درصدی را نشان میدهد و تا به امروز سقف ۵ هزار و ۱۸۳ مگاوات به ثبت رسیده است که مستقیماً بر میزان مصرف تأثیرگذار بوده است.