به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، فرمانده انتظامی خرمشهر گفت: همزمان با افزایش تردد زائران اربعین از مرز بین‌المللی شلمچه، کارکنان پلیس به صورت شبانه‌روزی در حال خدمت‌رسانی و تأمین امنیت زائران هستند و این خدمات تا بازگشت آخرین زائر ادامه خواهد داشت.

سرهنگ علی رحیمی با اشاره به آغاز موج اصلی خروج زائران از مرز شلمچه افزود: کارکنان پلیس به عنوان خادمان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، خدمت به زائران را افتخاری بزرگ می‌دانند و با تمام توان در مسیر خدمت‌رسانی حضور دارند.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی زائران تصریح کرد: افرادی که با خودروی شخصی به مرز شلمچه سفر می‌کنند، با آرامش و احتیاط رانندگی کرده و پس از ورود به منطقه مرزی، خودروهای خود را در پارکینگ‌های تعیین‌شده مستقر کنند.

فرمانده انتظامی خرمشهر همچنین از زائران خواست در طول مسیر با صبر و بردباری و همکاری با مأموران پلیس، زمینه تسهیل تردد و برقراری نظم و امنیت را فراهم کنند تا سفر معنوی آنان با آرامش و امنیت همراه باشد.