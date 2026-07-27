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فرمانده انتظامی خرمشهر از تداوم خدمترسانی شبانهروزی پلیس به زائران اربعین در مرز شلمچه خبر داد و گفت: این خدمات تا زمان بازگشت آخرین زائر ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، فرمانده انتظامی خرمشهر گفت: همزمان با افزایش تردد زائران اربعین از مرز بینالمللی شلمچه، کارکنان پلیس به صورت شبانهروزی در حال خدمترسانی و تأمین امنیت زائران هستند و این خدمات تا بازگشت آخرین زائر ادامه خواهد داشت.
سرهنگ علی رحیمی با اشاره به آغاز موج اصلی خروج زائران از مرز شلمچه افزود: کارکنان پلیس به عنوان خادمان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، خدمت به زائران را افتخاری بزرگ میدانند و با تمام توان در مسیر خدمترسانی حضور دارند.
وی با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی زائران تصریح کرد: افرادی که با خودروی شخصی به مرز شلمچه سفر میکنند، با آرامش و احتیاط رانندگی کرده و پس از ورود به منطقه مرزی، خودروهای خود را در پارکینگهای تعیینشده مستقر کنند.
فرمانده انتظامی خرمشهر همچنین از زائران خواست در طول مسیر با صبر و بردباری و همکاری با مأموران پلیس، زمینه تسهیل تردد و برقراری نظم و امنیت را فراهم کنند تا سفر معنوی آنان با آرامش و امنیت همراه باشد.