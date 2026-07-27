به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محفل نورانی انس با قرآن کریم به مناسبت گرامیداشت قائد شهید امت، حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای (رضوان‌الله تعالی علیه) با حضور قاریان منتخب، جمعی از مسئولان و شهروندان در مسجد دارالسلام سردشت برگزار شد.

حجت‌الاسلام میر محمد سید نظری نماینده ولی‌فقیه در سپاه سردشت در این مراسم با اشاره به شهادت رهبر امت اسلامی، این واقعه را مصیبتی بزرگ برای جهان اسلام دانست و گفت: شهادت رهبر امت اسلامی در ماه مبارک رمضان، ضایعه‌ای جانسوز و شکافی بزرگ برای دنیای اسلام و امت مسلمان بود.

در ادامه این مراسم، قاریان منتخب با تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، فضای معنوی ویژه‌ای را در مسجد دارالسلام سردشت رقم زدند.