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رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجان شرقی اعلام کرد: با اعتماد به فعالان اقتصادی، این استان در تیرماه جاری به ۸۵ درصد از هدف درآمدی مالیاتی خود دست یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، حیدر فتحزاده در جلسه ستاد درآمد و تجهیز منابع استان با بیان اینکه ۹۷.۵ درصد درآمدهای استان را بخش مالیات تشکیل میدهد افزود: درآمدهای مالیاتی استان از ۳۳ درصد در فروردین به ۸۵ درصد در تیرماه جاری رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: در مقایسه با متوسط کشوری در آمدهای مالیاتی (۵۶ درصد)، آذربایجان شرقی با ۶۱ درصد (در بازه زمانی مشابه) عملکرد بهتری داشته است.
وی ادامه داد: با وجود آسیب دیدن ۳۸۰ واحد صنعتی به دلیل تجاوز دشمن آمریکایی _ صهیونیستی به کشورمان تحقق درآمدهای مالیاتی استان تا پیش از اسفند ۱۴۰۴ در سطح ۹۵ درصد بود که گویای تابآوری اقتصادی و وجود اعتماد متقابل میان مودیان و دولت است.
فتحزاده یادآور شد: نکته کلیدی در برآوردهای مالی سال جاری، بحث انتقال وصول مالیات پالایشگاهها و پتروشیمیها از تهران به تبریز است که این انتقال استراتژیک نقش مهمی در افزایش منابع مالی استان و بهبود توانمندیهای توسعهای منطقه ایفا خواهد کرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجان شرقی ابراز امیدواری کرد تا پایان سال، ۱۰۰ درصد درآمدهای مالیاتی مصوب استان محقق شود.
نقی زهی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی نیز در این جلسه به مقایسه درآمدهای مصوب و عملکرد دستگاههای اجرایی استان در سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ پرداخت و از رشد ۲۷ و ۲۹ درصدی درآمدهای مالیاتی و غیرمالیاتی استان در سال جاری خبر داد.