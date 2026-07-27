۵ مرداد سالروز برپایی نخستین نماز جمعه انقلاب اسلامی
روز جمعه ۵ مرداد سال ۱۳۵۸ برابر با سوم ماه مبارک رمضان سال ۱۳۹۹ قمری، اولین نماز جمعه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به امامت مرحوم آیت الله سید محمود طالقانی در دانشگاه تهران برگزار شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، ۵ مرداد سالروز برپایی نخستین نماز جمعه انقلاب اسلامی است. نمازی که با حضور میلیونی مردم تهران همراه بود و این نماز عبادیسیاسی رفتهرفته در همۀ استانها و شهرهای ایران شکل گرفت و تا کنون درحال برگزاری است. استان بوشهر در برپایی نماز جمعه سابقهای بیش از دو قرن دارد.