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رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در بازدید از کارگاه طلاسازی شهرک صنعتی ارومیه بر لزوم حمایت همه جانبه از صنعت و هنر طلاسازی در استان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی به همراه مجیدی دادستان مرکز استان و تعدادی از معاونین قضایی و مدیران استانی از بخشهای مختلف کارگاه طلاسازی شهرک صنعتی ارومیه بازدید به عمل آورد.
این کارگاه طلاسازی که به صورت فناورانه و با روشهای علمی در چهار طبقه راه اندازی شده است زمینه اشتغال ۴۰ نفر از جوانان را فراهم کرده است و علاوه بر اشتغال، آموزش و مهارتهای طلاسازی را هم به علاقمندان ارائه میکند.
رئیس کل دادگستری استان با تمجید از این اقدام ارزشمند که با همراهی شهرک صنعتی، اتحادیه طلا فروشان و دیگر نهادهای متولی راه اندازی شده است گفت: این حرکت برای رشد و توسعه استان بسیار ارزشمند است و لازم است به صورت همه جانبه حمایت از این کارگاههای صنعت طلاسازی در استان صورت گیرد تا شاهد رونق این صنعت و هنر ارزشمند باشیم.
عتباتی همچنین به تامین طلای مورد نیاز این کارگاهها از معادن طلای استان تاکید کرد وگفت: باید از این ظرفیت بزرگی که در استان وجود دارد به نفع مردم استان بهره برد چرا که این کارگاهها نشان دادند توان بالایی در طراحی و تولید انواع زیورآلات دارند که حتی میتواند برای صادرات و ارزآوری هم برنامه ریز کرد.