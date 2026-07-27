شش تیم عملیاتی فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد،به مرز‌های غربی کشور برای ارائه خدمات درمانی و امدادی به زائران اربعین حسینی اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: تیم‌های امدادی با هماهنگی سازمان اورژانس کشور به منطقه مرزی استان ایلام و سایر مرز‌های خروجی کشور به مقصد عراق اعزام شده‌اند تا در کنار سایر نیرو‌های امدادی، خدمات فوریت‌های پزشکی را به زائران ارائه کنند.

دکتر یزدانی افزود: در این مأموریت، پنج دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس‌آمبولانس از ناوگان اورژانس دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز به مرز‌های کشور اعزام شده است تا در صورت نیاز، خدمات درمانی و انتقال مصدومان و بیماران را با سرعت و کیفیت مطلوب انجام دهند.

وی گفت: دانشگاه علوم پزشکی مشهد همانند سال‌های گذشته با بهره‌گیری از نیرو‌های متخصص، تجهیزات مناسب و ظرفیت‌های عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی، در کنار سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، آمادگی کامل برای ارائه خدمات امدادی و درمانی به زائران اربعین حسینی را دارد و تلاش می‌کند خدماتی ایمن، سریع و مطلوب به عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) ارائه شود.