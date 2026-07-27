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معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اعلام عبور خرید تضمینی گندم از مرز ۷ میلیون تن، گفت: برآوردهای جدید از تولید بیش از ۱۴ میلیون تن گندم حکایت دارد و تاکنون ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران پرداخت شده است.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما ؛ مجید آنجفی دربرنامه میز اقتصاد شبکه خبر افزود: سال زراعی جاری به دلیل بارندگیهای مناسب، تأمین بهموقع نهادههایی مانند بذر و مدیریت مطلوب مزارع، یکی از کمسابقهترین سالهای ۱۵ تا ۲۰ سال اخیر از نظر میزان و کیفیت تولید گندم است و آمار نهایی پس از جمعبندی اطلاعات و پایشهای میدانی و تصاویر ماهوارهای اعلام خواهد شد.
وی ارزش گندم خریداریشده را حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: تاکنون ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران پرداخت شده که ۱۷ هزار میلیارد تومان آن طی سه روز گذشته واریز شده است.
آنجفی افزود: همچنین با دستور رئیسجمهور و پیگیریهای انجامشده، ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز در روزهای آینده به حساب کشاورزان واریز خواهد شد.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت راهبردی گندم در امنیت غذایی کشور تصریح کرد: تأمین منابع برای پرداخت بهموقع مطالبات گندمکاران باید در اولویت قرار گیرد، زیرا گندم کالایی راهبردی است و حفظ خودکفایی در این محصول نیازمند حمایت از تولیدکنندگان است.
آنجفی با بیان اینکه تأخیر در پرداخت مطالبات، دغدغه اصلی وزارت جهاد کشاورزی نیز هست، گفت: وزیر جهاد کشاورزی بهصورت روزانه این موضوع را پیگیری میکند و رئیسجمهور نیز دستور تسریع در پرداخت مطالبات را صادر کرده است.
وی همچنین تأکید کرد: مطالبات گندمکاران یارانه بخش کشاورزی نیست، بلکه یارانهای است که دولت برای تأمین نان مردم پرداخت میکند و نباید با سایر یارانههای بخش کشاورزی اشتباه گرفته شود.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به لزوم اصلاح نظام خرید گندم و یارانه نان اظهار داشت: دولت در حال بررسی راهکارهای اصلاح این نظام است؛ اقدامی که علاوه بر کاهش هدررفت و قاچاق گندم، میتواند بهرهوری را افزایش داده و انگیزه تولید را تقویت کند.
در این نشست، عطاالله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران نیز با انتقاد از تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان گفت: ادامه این روند، اعتماد گندمکاران را کاهش میدهد، برنامهریزی برای کشت سال آینده را با مشکل روبهرو میکند و میتواند بر تولید و امنیت غذایی کشور تأثیر منفی بگذارد.
وی هشدار داد: افزایش قیمت جهانی گندم و تأخیر در پرداخت مطالبات ممکن است موجب کاهش تحویل گندم به مراکز خرید دولتی، افزایش فروش به واسطهها و دشوارتر شدن تأمین ذخایر راهبردی کشور شود. این نسخه تقریباً همه محورهای مهم مصاحبه را پوشش میدهد، اما همچنان ساختار هرم وارونه و استاندارد خبرگزاری را حفظ کرده است.