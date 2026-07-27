رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا گفت: زائران اربعین از پرداخت هرگونه وجه یا تحویل مدارک و اسناد به اشخاصی که با وعده‌های دروغین مدعی اعزام یا ارائه خدمات ویژه به زائران هستند، به‌طور جدی خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ محمد شریفی رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا بر ضرورت رعایت نکات امنیتی، حفاظت از مدارک هویتی و اموال، پرهیز از اعتماد به افراد ناشناس و استفاده از مسیر‌های قانونی برای دریافت خدمات سفر تأکید کرد و افزود: رعایت چند توصیه ساده می‌تواند امنیت و آرامش زائران را در این سفر معنوی تضمین کند.

وی ورود به کشور را عراق منوط به داشتن گذرنامه معتبر دانست افزود: زائران از همراه داشتن مدارک شناسایی غیرضروری خودداری کنند تا در صورت مفقود شدن وسایل، با مشکلات مضاعف مواجه نشوند، همچنین توصیه می‌شود تصویر صفحه نخست گذرنامه در تلفن همراه یا محل امن دیگری نگهداری شود تا در صورت سرقت یا فقدان، دسترسی به اطلاعات آن امکان‌پذیر باشد.

رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا با هشدار نسبت به ورود غیرقانونی به خاک عراق، تصریح کرد: هرگونه تردد خارج از ضوابط قانونی، علاوه بر ایجاد مشکلات امنیتی، مطابق قوانین عراق می‌تواند مجازات حبس در پی داشته؛ بنابراین زائران فقط از مبادی رسمی و قانونی وارد این کشور شوند.

سرهنگ شریفی افزود: متقاضیان برای دریافت گذرنامه باید شخصاً به دفاتر مجاز «پلیس +۱۰» مراجعه کرده و از تحویل مدارک هویتی به افراد ناشناس، واسطه‌ها یا مراکز فاقد مجوز خودداری کنند.

وی درباره احتمال فعالیت افراد سودجو در ایام اربعین گفت: زائران هنگام خرید کالا، به ویژه تلفن همراه، دقت لازم را داشته باشند، زیرا برخی دستگاه‌ها ممکن است تنها در کشور عراق قابلیت استفاده داشته یا تقلبی و فاقد اصالت باشند.

رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا حفاظت از اموال و اطلاعات بانکی را ضروری دانست و ادامه داد: رمز کارت بانکی را هرگز روی کارت یادداشت نکنید، پول نقد و کارت‌های بانکی را در یک محل نگهداری نکنید و آنها را در جیب‌ها یا کیف‌های مختلف قرار دهید تا در صورت سرقت، خسارت کمتری متوجه شما شود.

سرهنگ شریفی از زائران خواست اطلاعات هویتی و گذرنامه خود را در اختیار افراد غیرمعتمد قرار ندهند، زیرا امکان سوءاستفاده از اطلاعات شخصی و امتیازات سفر وجود دارد و در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را به پلیس اطلاع دهند.