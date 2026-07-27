به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ داوود نوشی صوفیانی دروازبان ذوب آهن با تمدید قرارداد خود یک فصل دیگر با این تیم می‌ماند تا در فصل جدید از دروازه ذوب‌آهن حفاظت کند.

عبدالله ویسی سرمربی جدید ذوبی‌ها همچنان در تلاش است تا مهره‌های اصلی فصل گذشته این تیم را حفظ کند و بعد از آن به سراغ فهرست خرید خود که اسامی زیادی را هم در برگفته است، برود.

نوشی صوفیانی در حالی به کارش در ذوب آهن ادامه خواهد داد که باشگاه مس شهربابک خبر از توافق با این بازیکن داده و عکس خوشامدگویی به او را منتشر کرده بود.