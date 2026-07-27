مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان از موافقت وزیر راه و شهرسازی با کاهش دو نمره‌ای حدنصاب قبولی آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان در دو نوبت خرداد و دی‌ماه ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: داوطلبان دارای نمره ۴۸ و ۴۹ نیز پذیرفته خواهند شد.

به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان اعلام کرد: با موافقت وزیر راه و شهرسازی، حدنصاب قبولی آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان در دو نوبت خرداد و دی‌ماه ۱۴۰۴، به دلیل شرایط خاص سال گذشته کشور، دو نمره کاهش یافت.

بر این اساس، داوطلبانی که نمره ۴۸ و ۴۹ کسب کرده‌اند نیز در فهرست پذیرفته‌شدگان قرار می‌گیرند.

محمدعلی ریاحی همچنین از آغاز ثبت‌نام آزمون ورود به حرفه مهندسان از هفتم تا سیزدهم مرداد ۱۴۰۵ خبر داد و تأکید کرد: متقاضیان واجد شرایط ثبت‌نام را به روزهای پایانی موکول نکنند.

وی افزود: داوطلبانی که تا پایان اسفند امسال شرایط سنوات لازم برای شرکت در آزمون را احراز کنند نیز امکان ثبت‌نام خواهند داشت.