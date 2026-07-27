بازداشت اعضای باند تقلب در آزمون دستیاری پزشکی در کهگیلویه و بویراحمد
دادستان عمومی و انقلاب کهگیلویه و بویراحمد از دستگیری باند تقلب در آزمون پذیرش دستیاری تخصصی پزشکی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سید وحید موسویان دادستان مرکز استان گفت: در پی دریافت گزارشهایی مبنی بر نفوذ و تخلف سازمانیافته در پنجاه و دومین دوره آزمون پذیرش دستیاری تخصصی پزشکی، پرونده بهصورت ویژه در دستور کار دستگاه قضائی استان قرار گرفت.
وی با اشاره به اقدامات فنی و اطلاعاتی انجامشده افزود: با هماهنگی مراجع ذیصلاح، دو نفر از اعضای این باند شناسایی و با صدور دستور قضایی بازداشت شدند.
موسویان افزود: متهمان در مراحل اولیه بازجویی، صراحتاً به اقدام برای ایجاد اختلال در فرآیند رقابتی و پذیرش غیرقانونی داوطلبان در دورههای تخصصی پزشکی اعتراف کردهاند.
دادستان یاسوج با تأکید بر حساسیت این پرونده و تأثیر آن بر سلامت نظام آموزشی و امنیت روانی داوطلبان، اضافه کرد: تحقیقات مقدماتی با جدیت ادامه دارد و تلاش میشود با تکمیل مستندات، سایر ابعاد و عوامل احتمالی این تخلف نیز رسیدگی شود.
موسویان با هشدار به سودجویان عرصه رقابتهای علمی گفت: دستگاه قضائی با همکاری نهادهای نظارتی، قاطعانه با هر اقدامی که به عدالت آموزشی و اعتماد عمومی به نظام سلامت کشور خدشه وارد کند، برخورد می کند.