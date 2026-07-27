دادستان عمومی و انقلاب کهگیلویه و بویراحمد از دستگیری باند تقلب در آزمون پذیرش دستیاری تخصصی پزشکی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سید وحید موسویان دادستان مرکز استان گفت: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر نفوذ و تخلف سازمان‌یافته در پنجاه و دومین دوره آزمون پذیرش دستیاری تخصصی پزشکی، پرونده به‌صورت ویژه در دستور کار دستگاه قضائی استان قرار گرفت.

وی با اشاره به اقدامات فنی و اطلاعاتی انجام‌شده افزود: با هماهنگی مراجع ذی‌صلاح، دو نفر از اعضای این باند شناسایی و با صدور دستور قضایی بازداشت شدند.

موسویان افزود: متهمان در مراحل اولیه بازجویی، صراحتاً به اقدام برای ایجاد اختلال در فرآیند رقابتی و پذیرش غیرقانونی داوطلبان در دوره‌های تخصصی پزشکی اعتراف کرده‌اند.

دادستان یاسوج با تأکید بر حساسیت این پرونده و تأثیر آن بر سلامت نظام آموزشی و امنیت روانی داوطلبان، اضافه کرد: تحقیقات مقدماتی با جدیت ادامه دارد و تلاش می‌شود با تکمیل مستندات، سایر ابعاد و عوامل احتمالی این تخلف نیز رسیدگی شود.