به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان یزد گفت: جشنواره نوجوان خوارزمی با منظور استعدادیابی و خلق ایده‌های جدید از ابتدای سال تحصیلی در مدارس آغاز شد و پس از رقابت دانش آموزان مقطع متوسطه اول در مرحله منطقه‌ای، ۷۰۰ نفر به مرحله استانی راه یافتند.

مطهریان افزود: دانش آموزان در ۱۳ محور به صورت مجازی و حضور با هم رقابت می‌کنند و در نهایت برگزیدگان به مرحله کشوری جشنواره نوجوان خوارزمی راه می‌یابند.

مرحله کشوری جشنواره نوجوان خوارزمی، پایان شهریورماه برگزار می‌شود.