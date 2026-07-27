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مرحله استانی جشنواره نوجوان خوارزمی با رقابت بیش از ۷۰۰ دانش آموز در یزد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان یزد گفت: جشنواره نوجوان خوارزمی با منظور استعدادیابی و خلق ایدههای جدید از ابتدای سال تحصیلی در مدارس آغاز شد و پس از رقابت دانش آموزان مقطع متوسطه اول در مرحله منطقهای، ۷۰۰ نفر به مرحله استانی راه یافتند.
مطهریان افزود: دانش آموزان در ۱۳ محور به صورت مجازی و حضور با هم رقابت میکنند و در نهایت برگزیدگان به مرحله کشوری جشنواره نوجوان خوارزمی راه مییابند.
مرحله کشوری جشنواره نوجوان خوارزمی، پایان شهریورماه برگزار میشود.