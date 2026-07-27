تجمعات شبانه مردم شهرستان خوی در حمایت از مقام معظم رهبری و در واکنش به اقدامات متجاوزانه دشمن، با حضور چشمگیر اقشار مختلف مردم در میادین و مراکز شهری ادامه یافت.

تجمع گسترده مردم خوی در حمایت از رهبر و پاسخ به توطئه‌های دشمن

تجمع گسترده مردم خوی در حمایت از رهبر و پاسخ به توطئه‌های دشمن

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، تجمعات شبانه مردم شهرستان خوی در حمایت از مقام معظم رهبری و در واکنش به اقدامات متجاوزانه دشمن، شب گذشته نیز با حضور چشمگیر اقشار مختلف مردم در میادین و مراکز شهری این منطقه تداوم یافت.

این اجتماع که با حضور گسترده جوانان و میانسالان خوی برگزار شد، با شعار‌هایی حماسی در حمایت از نیرو‌های مسلح و پیمان وفاداری به ولایت همراه بود. تجمعیان در این نشست شبانه، ضمن ابراز اندوه عمیق برای فقدان رهبر شهید، بر لزوم ایستادگی حداکثری در برابر تهدیدات خارجی و حمایت همه‌جانبه از سیاست‌های دفاعی کشور تأکید کردند.

این تجمعات که به صورت زنجیروار در نقاط مختلف شهر خوی شکل گرفت، پیامی قاطع از همبستگی مردم این منطقه با محوریت ولایت است تا ثابت کند اراده مردمی خوی، تکیه‌گاهی مستحکم برای صیانت از حریم وطن و تداوم مسیر مقاومت است.