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مجتمع فولاد خراسان با بهرهبرداری از نخستین انبار اختصاصی گمرکی خود، نقطه عطفی در مدیریت واردات و کاهش هزینههای عملیاتی ایجاد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرپرست معاونت خرید فولاد خراسان گفت: ورود نخستین محموله ترانزیتی به انبار اختصاصی گمرکی فولاد خراسان، در هفته پایانی تیرماه ۱۴۰۵، پس از ماهها تلاش برای اخذ مجوزهای قانونی و آغاز دوره جدیدی در تسهیل فرآیندهای گمرکی بزرگترین مجموعه فولادسازی شرق کشور بود.
مهندس هادی رئیس با بیان این که راه اندازی این امکان، برای تحقق اهداف راهبردی و تضمین پایداری تأمین مواد اولیه صورت پذیرفته است، افزود: مدیریت هزینههای انبارداری و حق توقف در گمرک همواره یکی از چالشهای کلیدی صاحبان کالا است و با توجه به نیاز مستمر مجتمع فولاد خراسان به تأمین تجهیزات، ماشینآلات و مواد اولیه از طریق بازارهای جهانی، با راهاندازی انبار اختصاصی گمرکی، این چالش با رویکردی نوین و استراتژیک مرتفع شده است.
وی ادامه داد: دستیابی به این زیرساخت، برای نخستین بار در تاریخ فعالیت شرکت، راهبردی جهت ایجاد زنجیره تأمین پایدار و چابک است که فرآیند واردات را به شکل قابل توجهی متحول خواهد کرد.
وی با اشاره به مزایای کلیدی بهرهبرداری از انبار اختصاصی اذعان کرد: بهرهگیری از این ظرفیت استراتژیک مزایای متعددی را برای مجتمع به همراه خواهد داشت که مهمترین آنها حذف هزینههای انبارداری و حق توقف، مدیریت بهتر کالاهای وارداتی و برنامهریزی دقیقتر زنجیره تأمین، انجام فرآیند ارزیابی گمرکی و بازرسی کالا در محل، تسریع فرآیند ترخیص، حذف فرآیند خروجی و بارگیری از گمرک به مقصد مجتمع فولاد خراسان، تحویل فوری مواد اولیه، تجهیزات و سایر اقلام وارداتی پس از ترخیص (به دلیل موقعیت مکانی انبار در محل شرکت) است.
وی تصریح کرد: ورود نخستین محموله به این انبار اختصاصی، صرفاً یک جابهجایی فیزیکی کالا نیست، بلکه آغاز بهرهبرداری از یک ظرفیت استراتژیک برای افزایش چابکی تولید و پشتیبانی مؤثر از فرآیندهای صنعتی مجتمع فولاد خراسان است.