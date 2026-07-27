سخنگوی فراجا نوشت: پنجم مرداد سالروز حماسه مرصاد است و «مرصاد» تجلی آن لحظه‌ای است که تاریخ برای آزمودن غیرت یک ملت، نفس در سینه حبس کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار سعید منتظر المهدی سخنگوی فراجا در یادداشتی نوشت: آن روز، وقتی سایه‌ شوم بدخواهان و وطن فروشان منافق بر مرزهای میهن سنگینی می‌کرد، مردان و زنانی از جنس نور و فولاد، به نامِ ایران و به حرمت وطن، سدی از تپش قلب‌های عاشق ساختند و تهاجم را در گلوگاهِ «تنگه چهارزبر» به سکوت ابدی واداشتند.

امروز، اما «مرصاد» معنایی فراخ تر دارد. اگر دیروز فقط خاک وطن و میدان آماج یورش بزدلانه دشمن بود، امروز هم خاک وطن آماج تهاجم دیرینه دشمنان این ملک و ملت است و هم «تاب‌آوری» و «عزت ملی» سنگرهای نبرد ماست. و نیک می دانیم همان روحیه که در سال ۶۷ با عزمی به بلندای زاگرس، دشمن را پس راند، امروز در رگ‌های تک‌تک ما جاری است.

حکایت امروز، حکایتِ ایستادگی در برابرِ هجمه‌هایی است که بنای استواری این سرزمین را هدف گرفته‌اند اما، ما وارثان همان غیرتیم؛ همان‌هایی که آموخته‌اند در سخت‌ترین طوفان‌ها، کشتی میهن را با پاروی «همبستگی» و بادبان «امید» به ساحل امنیت برسانند.

مرصاد، یعنی مراقبت؛ یعنی هوشیاری برای پاسداری از این خانه که سقفش آسمان آبی ایران و ستون‌هایش، جان شیرین فرزندان این سرزمین است. و دفاع از وطن، امروز در «تعهد به سربلندی ایران» تبلور یافته است.

یاد تمام آنانی که در مرصاد، جانشان را نثار آرامش امروز ما کردند، گرامی باد. ما همچنان ایستاده‌ایم؛ نه تنها بر سر مرزها، که بر سر آرمان بلند «ایران مقتدر و سربلند».

ایران، فراتر از هر نگاهی، تنها حقیقت باقیست.