مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان از تردد بیش از ۵۵۳ هزار زائر اربعین حسینی از پایانه‌های مرزی شلمچه و چذابه از ابتدای ماه صفر تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان گفت: از ابتدای ماه صفر تا یازدهم این ماه (۲۵ تیر تا ۴ مرداد)، ۵۵۳ هزار و ۵۳۶ زائر اربعین حسینی از پایانه‌های مرزی شلمچه و چذابه تردد کرده‌اند.

یزدان خسروی افزود: در این مدت، ۳۸۵ هزار و ۶۸۷ زائر ایرانی از مرزهای خوزستان خارج و ۱۰۵ هزار و ۵۱۷ نفر وارد کشور شده‌اند. همچنین ۳۷ هزار و ۷۰۵ زائر خارجی از مرزهای استان خارج و ۲۴ هزار و ۶۵۴ نفر نیز وارد کشور شده‌اند.

وی با اشاره به ثبت تردد ۴۵۵ هزار و ۵۸۷ زائر از پایانه مرزی شلمچه ادامه داد: از این تعداد، ۳۱۸ هزار و ۷۶۹ زائر ایرانی از کشور خارج و ۸۸ هزار و ۳۶۰ نفر وارد کشور شده‌اند. همچنین ۲۹ هزار و ۵۶۵ زائر خارجی از مرز شلمچه خارج و ۱۸ هزار و ۸۹۳ نفر نیز از این مرز وارد کشور شده‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان گفت: در پایانه مرزی چذابه نیز ۹۷ هزار و ۹۷۶ زائر تردد کرده‌اند که شامل خروج ۶۶ هزار و ۹۱۸ زائر ایرانی، ورود ۱۷ هزار و ۱۵۷ نفر، خروج ۸ هزار و ۱۴۰ زائر خارجی و ورود ۵ هزار و ۷۶۱ نفر بوده است.

استان خوزستان دارای دو مرز شلمچه و چذابه است و هرسال در ایام اربعین حسینی میلیون‌ها زائر برای زیارت عتبات عالیات در کشور عراق از این مرز‌ها تردد می‌کنند.