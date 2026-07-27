رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: قضات محاکم خانواده خصوصا مشاوران قضایی خانم حداکثر تلاش خود را برای جلوگیری از فروپاشی خانواده و طلاق بین زوجین به کار بندند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی پس از بازدید مجتمع شهید در نشست هم اندیشی صمیمی با قضات محاکم بدوی خانواده ارومیه حاضر شد.

عتباتی در این نشست گفت:کار در دادگاه خانواده بسیار حساس و پر مسؤلیت است و با کار متعارف و معمولی نمی‌شود کار را پیش برد و لازم است با کارجهادی و ایثار پرونده‌ها را رسیدگی کرد. رئیس کل دادگستری استان با اشاره به کمبود کادر قضایی در چند سال اخیر گفت:به حمدالله مشکل کمبود قاضی در استان در حال مرتفع شدن هست و ان شاالله بنا داریم محاکم خانوداه تقویت شود.

عتباتی افزود:پنجمین دوره کارآموزی قضایی در استان در حال برگزاری هست و همانگونه که بیش از ۹۰ درصد کارآموزان پس از پایان دوره‌های ۲، ۳ و ۴ به استان اختصاص داده شد این دوره تعداد قابل توجهی کادر قضایی به استان اختصاص یابد.

مقام ارشد قضایی استان با اشاره به دو پروژه در دست احداث در مرکز استان گفت:کمبود فضای اداری هم مرتفع خواهد شد.

عتباتی از قضات محاکم خانواده خصوصا مشاوران قضایی خانم خواست اهتمام ویژه‌ای به امر صلح و سازش در پرونده‌ها داشته باشند و حداکثر تلاش خود را برای جلوگیری از فروپاشی خانواده و طلاق بین زوجین به کار بندند.

حجت‌الاسلام امامی سرپرست مجتمع قضایی شهید رئیسی هم به بیان نیازمندی‌ها و مشکلات مجتمع پرداخت و گفت:همکاران در این مجتمع با تلاش شبانه روزی برای جلب رضایت خداوند متعال و مراجعین زحمت می‌کشند و با تمام توان در حال خدمت رسانی هستند.