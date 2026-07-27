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مجموعه «ارتباط» و فیلم سینمایی «خانواده گردشگر»، دوبله شده و قرار است از شبکههای تماشا و دو پخش شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجموعه «ارتباط»، در گونه اﮐﺸﻦ، ﺟﻨﺎﯾﯽ و معمایی محصول کره جنوبی در سال ۲۰۲۴ قرار است از شبکه تماشا پخش شود.
در خلاصه روایت این مجموعه آمده است: جانگجهکیونگ یک کارآگاه در بخش مواد مخدر هست. او اعتقاد دارد، ضعف در موفقیت زمانی اتفاق میافتد که پای ارتباطات شخصی وسط باشد. به همین دلیل وقتی احساس خطر میکند از دوستان، افسران پلیس و حتی خانوادهاش فاصله میگیرد. او مدتها است که دنبال رد پای قاچاقچی خشن و آدم کش چونگ ایل است و موفق میشود رد او را در یک رستوران کوچک بگیرد. او چونگ ایل را به شدت مضروب و زخمی میکند و به همین دلیل ترفیع میگیرد. اما مدتی است در شهر نوعی ماده مخدر رایج شده است که باعث توهم و سپس مرگ مصرف کنندگان میشود. حالا یک فرد ناشناش جانگ را آلوده به مواد مخدر کرده و او را در مترو رها میکند.
این مجموعه بر اهمیت مبارزه با جرائم سازمانیافته، قاچاق مواد مخدر و تلاش برای حفظ امنیت جامعه تأکید دارد و نقش تعهد، شجاعت و مسئولیتپذیری نیروهای پلیس در مقابله با بزهکاران را به تصویر میکشد. شخصیت اصلی با وجود گرفتار شدن در شرایطی دشوار، برای کشف حقیقت و مقابله با عاملان جنایت از تلاش دست نمیکشد و روحیه استقامت، پشتکار و عدالتخواهی را به نمایش میگذارد.
فیلم سینمایی «خانواده گردشگر» در گونه کمدی و درام محصول هند در سال ۲۰۲۵ قرار است از شبکه دو پخش شود.
این فیلم درباره یک خانواده سریلانکایی است که به خاطر بحران اقتصادی در این کشور به بخش تامیل نشین هند میآیند و آنجا به خاطر خوب بودن شان و کمکهای شان به همسایهها در میان آنها محبوب میشوند. یک پلیس فاسد میخواهد برای رفع مسئولیت آنها را به عنوان مقصر در یک بمب گذاری دستگیر و معرفی کند، اما همسایهها به کمک آنها میآیند و بی گناهی شان را ثابت میکنند.
این فیلم بر اهمیت همدلی، نوعدوستی و همبستگی اجتماعی تأکید دارد و نشان میدهد که رفتار نیکو، کمک به دیگران و احترام متقابل میتواند اعتماد و محبت یک جامعه را به همراه داشته باشد. فیلم، ارزش خانواده، تلاش برای ساختن زندگی بهتر و امید در برابر دشواریهای ناشی از زندگی با مشکلات اقتصادی را برجسته میکند و روحیه استقامت و مسئولیتپذیری اعضای خانواده را به تصویر میکشد. همچنین فیلم بر اهمیت حمایت جامعه از افراد بیگناه، مقابله با فساد، دفاع از عدالت و ایستادگی در برابر سوءاستفاده از قدرت تأکید دارد.