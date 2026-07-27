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شاه راه انرژی در قفل ایران

مردم در صد و چهل و نهمین شب از اجتماعات شبانه گفتند تنگه هرمز ملک ایران است و هیچ کشتی بدون اجازه ایران حق عبور از آن را ندارد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۰۵- ۱۶:۲۲
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برچسب ها: تجمع مردمی ، اتحاد مردم ایران ، تنگه هرمز
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