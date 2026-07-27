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اعضای تیم کشتی آزاد نوجوانان ایران به منظور حضور در رقابتهای جهانی جمهوری آذربایجان عصر امروز راهی این کشور شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی نفرات اعزامی به شرح زیر است:
۴۵ کیلوگرم: مهدی دمیرچلی
۴۸ کیلوگرم: امیرعلی راغب
۵۱ کیلوگرم: بنیامین آشفته
۵۵ کیلوگرم: آرمان الهی
۶۰ کیلوگرم: محمدطاها گنجه
۶۵ کیلوگرم: سام ارشد
۷۱ کیلوگرم: رضا شمسی پور
۸۰ کیلوگرم: امیرعلی فراستی
۹۲ کیلوگرم: محمدرضا عیسی زاده
۱۱۰ کیلوگرم: امیرحسین اسمعلی
سرمربی: صادق گودرزی
مربیان: حسن طهماسبی - مسعود واحدی - مرتضی علیزاده - سردار مولوی
مربی بدنساز: سینا حسینی
سرپرست: ابوالفضل باغبان
برنامه مسابقات:
پنجشنبه ۸ مرداد ماه:
ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۴:۰۰: قرعهکشی تمامی اوزان کشتی آزاد
جمعه ۹ مرداد ماه:
ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۴۸، ۵۵، ۶۵، ۸۰ و ۱۱۰ کیلوگرم
ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۷:۱۵: مسابقات نیمهنهایی اوزان فوق
شنبه ۱۰ مرداد ماه:
ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰: مسابقات شانس مجدد اوزان ۴۸، ۵۵، ۶۵، ۸۰ و ۱۱۰ کیلوگرم و مسابقات مقدماتی اوزان ۴۵، ۵۱، ۶۰، ۷۱ و ۹۲ کیلوگرم
ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۷:۱۵: مسابقات نیمهنهایی اوزان فوق (روز دوم)
ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰: مسابقات ردهبندی و فینال اوزان ۴۸، ۵۵، ۶۵، ۸۰ و ۱۱۰ کیلوگرم
یکشنبه ۱۱ مرداد ماه:
ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۱۵: مسابقات شانس مجدد اوزان ۴۵، ۵۱، ۶۰، ۷۱ و ۹۲ کیلوگرم
ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰: مسابقات ردهبندی و فینال اوزان فوق