

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی نفرات اعزامی به شرح زیر است:

۴۵ کیلوگرم: مهدی دمیرچلی

۴۸ کیلوگرم: امیرعلی راغب

۵۱ کیلوگرم: بنیامین آشفته

۵۵ کیلوگرم: آرمان الهی

۶۰ کیلوگرم: محمدطا‌ها گنجه

۶۵ کیلوگرم: سام ارشد

۷۱ کیلوگرم: رضا شمسی پور

۸۰ کیلوگرم: امیرعلی فراستی

۹۲ کیلوگرم: محمدرضا عیسی زاده

۱۱۰ کیلوگرم: امیرحسین اسمعلی

سرمربی‌: صادق گودرزی

مربیان: حسن طهماسبی - مسعود واحدی - مرتضی علیزاده - سردار مولوی

مربی بدنساز: سینا حسینی

سرپرست: ابوالفضل باغبان

برنامه مسابقات:

پنج‌شنبه ۸ مرداد ماه:

ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۴:۰۰: قرعه‌کشی تمامی اوزان کشتی آزاد

جمعه ۹ مرداد ماه:

ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۴۸، ۵۵، ۶۵، ۸۰ و ۱۱۰ کیلوگرم

ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۷:۱۵: مسابقات نیمه‌نهایی اوزان فوق

شنبه ۱۰ مرداد ماه:

ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰: مسابقات شانس مجدد اوزان ۴۸، ۵۵، ۶۵، ۸۰ و ۱۱۰ کیلوگرم و مسابقات مقدماتی اوزان ۴۵، ۵۱، ۶۰، ۷۱ و ۹۲ کیلوگرم

ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۷:۱۵: مسابقات نیمه‌نهایی اوزان فوق (روز دوم)

ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰: مسابقات رده‌بندی و فینال اوزان ۴۸، ۵۵، ۶۵، ۸۰ و ۱۱۰ کیلوگرم

یکشنبه ۱۱ مرداد ماه:

ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۱۵: مسابقات شانس مجدد اوزان ۴۵، ۵۱، ۶۰، ۷۱ و ۹۲ کیلوگرم

ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰: مسابقات رده‌بندی و فینال اوزان فوق