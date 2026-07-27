به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا قیصی‌پور با اشاره به مأموریت سازمان ملی استاندارد ایران در صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و حمایت از تولید کیفی اظهار کرد: در راستای اجرای تکالیف قانونی و نظارت بر اجرای استاندارد‌های اجباری، پایش وضعیت تولید در واحد‌های صنعتی استان به‌صورت مستمر، هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده در دستور کار این اداره‌کل قرار دارد و صنایع مختلف از جمله صنایع غذایی، ساختمانی، شیمیایی و مکانیکی تحت رصد کارشناسان قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به انجام ۶۰۹ مورد بازرسی فنی و سرزده از خطوط تولید، انبار‌ها و محل‌های نگهداری محصولات واحد‌های تولیدی در سطح استان طی ۴ ماهه امسال افزود: این بازرسی‌ها با هدف اطمینان از استمرار کیفیت محصولات، بررسی شرایط و وضعیت خطوط تولید، کنترل مواد اولیه مصرفی و همچنین ارزیابی نحوه انجام وظایف مدیران کنترل کیفیت واحد‌ها انجام می‌شود.

قیصی‌پور ادامه داد: در جریان بازدید‌های میدانی، علاوه بر کنترل فرآیند‌های تولید، مدارک، سوابق و مستندات فنی و کیفی واحد‌ها نیز بررسی و ارزیابی می‌شود. در مواردی که عدم انطباق با الزامات استاندارد‌های ملی مشاهده شده، تذکرات لازم ارائه و اخطار‌های قانونی صادر شده و به منظور رفع نواقص، مهلت قانونی به واحد‌های تولیدی داده شده است.

مدیرکل استاندارد خوزستان با تأکید بر لزوم رعایت الزامات استاندارد بیان داشت: واحد‌های تولیدی موظف‌اند پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر داشته و محصولات خود را مطابق با شاخص‌ها و الزامات استاندارد ملی تولید و عرضه کنند؛ در غیر این صورت، این اداره‌کل بر اساس قوانین و مقررات جاری، اقدامات قانونی لازم را در برخورد با متخلفان اعمال خواهد کرد.