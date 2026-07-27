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یگان ویژه فراجا از دستگیری دو قاچاقچی دخانیات و اسکناس قاچاق در مرز مهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما بر اساس اعلام یگان ویژه فراجا : دو قاچاقچی که قصد انتقال دخانیات و اسکانس قاچاق به داخل و خارج از کشور را داشتند، دستگیر شدند. در پی اقدامات اطلاعاتی ماموران تیپ سوم امام حسین (ع) و تعامل با فرماندهی انتظامی استان ایلام قاچاقچیان کالا و ارز شناسایی و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.
این گزارش می افزاید:حفاظت از اموال عمومی یکی از اهداف مهم ما میباشد و هیچ استثنایی برای افراد دخیل در فساد در نظر گرفته نخواهد شد.
یگان ویژه به صورت شبانهروزی و با بهرهگیری از تجهیزات فنی، اشراف اطلاعاتی و حضور مستمر در گیتهای بازرسی مرزی مهران، با هرگونه تردد غیرمجاز و قاچاق کالا برخورد قاطع خواهد کرد.