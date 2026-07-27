رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، دستور بورس تحصیلی دانش‌آموزان بازمانده مدرسه شجره طیبه میناب در مدارس سما و دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ بیژن رنجبر در سفر به استان هرمزگان و حضور در مدرسه شجره طیبه میناب و مزار شهدای مظلوم دانش آموز و ادای احترام به مقام این شهدا گفت: دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان در ساخت مدرسه جدید شجره طیبه میناب مشارکت خواهد کرد.

رنجبر با تاکید بر اینکه به شهادت رساندن دانش آموزان یک مدرسه ابتدایی یک جنایت بی‌سابقه در حافظه بشری بود، افزود: این درندگی وحشیانه فقط از دولت پلید آمریکا و رژیم کودک‌کش صهیونیستی برمی‌آید.

وی عنوان کرد: این شهدای مظلوم رحمت شده الهی هستند و ما اینجا حاضر شدیم تا از ایشان ملتمسانه درخواست شفاعت داشته باشیم و از خداوند متعال بخواهیم تا عاقبت ما را هم به شهادت در راهش ختم کند.