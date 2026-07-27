افزایش ۷ درصدی عملکرد نخود دیم با اجرای کشاورزی حفاظتی و حذف شخم در لرستان
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان ضمن اعلام موفقیت طرح تحقیقی ـ ترویجی مقایسه خاکورزی حفاظتی با کشت مرسوم نخود دیم، گفت: اجرای کشاورزی حفاظتی در سال نخست، موجب افزایش حدود ۷ درصدی عملکرد نخود دیم نسبت به روش کشت مرسوم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، محمدیپور اظهار کرد: این طرح سهساله با هدف توسعه کشاورزی حفاظتی، افزایش بهرهوری منابع خاک و آب و ارتقای پایداری تولید در اراضی دیم اجرا شده و در سال نخست، اصول سهگانه کشاورزی حفاظتی شامل حفظ بقایای گیاهی، بیخاکورزی و تناوب زراعی رعایت شد.
وی گفت: در این طرح، نخود رقم منصور پس از کشت گندم و بدون انجام عملیات شخم در سطح ۳.۵ هکتار کشت شد و در مزرعه مجاور نیز کشت نخود به روش مرسوم و همراه با عملیات شخم در سطح ۱.۵ هکتار انجام گرفت.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان بیان کرد: نتایج اولیه برداشت نشان داد اجرای کشاورزی حفاظتی در سال نخست، موجب افزایش حدود هفت درصدی عملکرد نخود دیم نسبت به روش کشت مرسوم شده است.
محمدیپور با اشاره به اینکه این طرح در سالهای آینده نیز پایش خواهد شد، خاطرنشان کرد: بررسی اثرات کشاورزی حفاظتی بر عملکرد محصول، حفظ رطوبت خاک، کاهش فرسایش و افزایش تابآوری مزارع دیم در برابر تغییرات اقلیمی از اهداف اصلی ادامه اجرای این طرح است.