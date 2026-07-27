پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران از بهرهبرداری و ورود واحدهای جدید نیروگاههای برقآبی رودبار لرستان و چمشیر به مدار تولید خبر داد و گفت: با تکمیل تعمیرات اساسی و راهاندازی این واحدها، ظرفیت نیروگاههای برقآبی برای تأمین برق اوج مصرف تابستان ۱۴۰۵ افزایش یافته است.
داود کامگار مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به برنامههای وزارت نیرو برای عبور از اوج مصرف برق سال ۱۴۰۵ گفت: یکی از مأموریتهای اصلی وزارت نیرو، آمادهسازی نیروگاههای برقآبی برای اوج مصرف تابستان بود که در همین راستا تعمیرات اساسی واحد ۲۲۵ مگاواتی نیروگاه رودبار لرستان و همچنین تکمیل و راهاندازی واحدهای نیروگاه چمشیر در دستور کار قرار گرفت.
کامگار افزود: واحد ۲۲۵ مگاواتی نیروگاه رودبار لرستان از اردیبهشت امسال، با تلاش متخصصان و مهندسان ایرانی و با وجود محدودیتهای ناشی از شرایط جنگی، نصب، راهاندازی و وارد مدار تولید برق شد.
وی ادامه داد: همچنین در شرایط جنگ دو واحد ۵ مگاواتی نیروگاه چمشیر نیز راهاندازی و به شبکه سراسری برق کشور متصل شدهاند و روز گذشته نیز با تلاش متخصصان ایرانی یک واحد ۵۵ مگاواتی این نیروگاه سنکرون و اکنون در حال تولید برق و کمک به شبکه برق سراسری است.واحد دوم ۵۵ مگاواتی هم در ده روز آینده وارد مدار تولید خواهد شد.
مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران با بیان اینکه سد و نیروگاه چمشیر علاوه بر تولید برق، نقش مهمی در تأمین آب بخش کشاورزی دارد، گفت: این سد در ایام اوج مصرف برق، ضمن کمک به پایداری شبکه، آب مورد نیاز اراضی کشاورزی پاییندست را نیز تأمین میکند.
کامگار افزود: از زمان آبگیری سد چمشیر طی سه سال گذشته تاکنون، بیش از یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون مترمکعب آب برای بخش کشاورزی پاییندست تأمین شده که ارزش اقتصادی آن حدود ۳۰۰ میلیون دلار برآورد میشود و دستاوردی مهم برای اقتصاد کشور به شمار میرود.