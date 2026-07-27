

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران، با اشاره به برخی سوءبرداشت‌ها از نامه اخیر وزیر جهاد کشاورزی، گفت: عده‌ای از ابلاغیه مربوط به لغو ممنوعیت ترخیص برنج از مبادی وارداتی سوءاستفاده می‌کنند، در حالی که قانون ممنوعیت چهارماهه واردات برنج در فصل برداشت همچنان به قوت خود باقی است.



اسداله تیموری یانسری با بیان اینکه این قانون برای حمایت از شالیکاران و تولیدکنندگان استان‌های برنج‌خیز اجرا می‌شود، افزود: کشور حدود ۷۵ درصد نیاز خود به برنج را از تولید داخلی تأمین می‌کند و برای تأمین ۲۵ تا ۳۰ درصد باقی‌مانده ناگزیر به واردات است، اما این موضوع هیچ تغییری در ممنوعیت واردات طی فصل برداشت ایجاد نکرده است.

ترخیص برای جلوگیری از آسیب به محموله‌ها

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به شرایط خاص بنادر جنوبی کشور گفت: با توجه به وضعیت ویژه کشور و احتمال آسیب دیدن محموله‌های برنج در بنادر، شورای تنظیم بازار با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی صرفاً مجوز ترخیص کالا‌های موجود را صادر کرده است تا از خسارت به این محموله‌ها جلوگیری شود.



تیموری یانسری گفت: این تصمیم به معنای آزادسازی واردات یا عرضه برنج وارداتی در بازار نیست و هیچ ثبت سفارش جدیدی نیز در این مدت انجام نخواهد شد.



وی ادامه داد: هیچ امتیاز ویژه‌ای برای واردکنندگان در نظر گرفته نشده و تنها ممنوعیت ترخیص کالا‌های موجود در بنادر به‌طور موقت برداشته شده است تا ضمن حفظ ذخایر، امکان مدیریت بازار در ماه‌های آینده نیز فراهم شود.

قیمت برنج باید هزینه تولید و سود منطقی کشاورز را تأمین کند

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران خود با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید پس از حذف بخشی از یارانه‌های بخش کشاورزی، گفت: افزایش قیمت نهاده‌ها، دستمزد کارگری، هزینه شالیکوبی، بسته‌بندی و سایر هزینه‌های جانبی موجب شده قیمت تمام‌شده برنج افزایش یابد، اما قیمت فروش محصول هنوز متناسب با این هزینه‌ها نیست.



وی افزود: سیاست جهاد کشاورزی تعیین نرخ تعادلی است که ضمن پوشش کامل هزینه‌های واقعی تولید، سودی منطقی برای کشاورزان به همراه داشته باشد و در عین حال، مصرف‌کنندگان نیز توان خرید برنج داخلی را از دست ندهند.



تیموری یانسری از تدوین نرخ ارشادی برنج با مشارکت کشاورزان، فعالان صنعت برنج، تشکل‌ها و اتاق اصناف کشاورزی خبر داد و اظهار امیدواری کرد این نرخ به‌زودی اعلام شود.



وی همچنین با اشاره به وضعیت تولید برنج در استان اظهار کرد: امسال با افزایش سطح زیرکشت ارقام پرمحصول و شرایط مناسب آب‌وهوایی، پیش‌بینی می‌شود تولید شلتوک در مازندران با رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی نسبت به سال گذشته، از مرز یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن عبور کند.