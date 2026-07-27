پخش زنده
امروز: -
یک فقره پرونده قتل عمد چهارمحال و بختیاری که بهمنماه سال ۱۴۰۰ رخ داده بود، با وساطت صلحیاران و گذشت اولیای دم از حق قصاص، پس از چهار سال به سازش انجامید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس شوراهای حل اختلاف چهارمحال و بختیاری این رخداد را نمونهای روشن از تحقق فرهنگ صلح، مدارا و رأفت اسلامی در جامعه دانست و با تقدیر از خانواده اولیای دم عمل پسندیده و بزرگوارانه ایشان را موجب ارتقا صلح و سازش در جامعه عنوان کرد.
کرم شیخ پور با تجلیل از سعه صدر و بزرگواری اولیای دم اظهار کرد: بدون تردید گذشت در چنین شرایطی از والاترین جلوههای اخلاق انسانی و اسلامی است و خانوادهای که با وجود داغ سنگینِ فقدان عزیز خود، مسیر بخشش و آرامش را برمیگزیند در حقیقت در تحکیم بنیانهای اخلاقی و اجتماعی جامعه نقشی ماندگار ایفا میکند.
رئیس شوراهای حل اختلاف چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: آنچه در پرونده سورشجان رخ داد، صرفاً پایان یک اختلاف حقوقی و کیفری نبود، بلکه آغاز فصلی تازه از همدلی، آرامش و بازگشت به ارزشهای اصیل انسانی و اسلامی بود و اگرچه هیچ چیز نمیتواند جای خالی عزیز از دست رفته را پر کند، اما گذشت اولیای دم میتواند مانع از تداوم رنج، خشونت و گسترش آسیبهای اجتماعی در آینده شود.
شیخ پور از همه کسانی که در این مسیر نقشآفرینی کردند، از جمله صلحیاران، معتمدین محلی، ریشسفیدان و خیرخواهان منطقه قدردانی کرد و گفت: این وفاق و همدلیِ جمعی نشان داد که هرگاه ظرفیتهای مردمی، ارزشهای دینی و تلاشهای صادقانه در کنار هم قرار گیرد، حتی دشوارترین پروندهها نیز میتواند به صلح، آرامش و رضایت ختم شود.
در پایان این مراسم از صلحیاران و سفیران صلح در بخش لاران تجلیل شد.