معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز از راه‌اندازی داروخانه مرزی «شهید علی هاشمی» در پایانه مرزی چذابه با هدف ارائه خدمات مطلوب دارویی و مشاوره‌های تخصصی به زائران اربعین حسینی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر حسین حیدری با اشاره به اهمیت تسهیل دسترسی زائران به خدمات سلامت، در تشریح فرآیند راه‌اندازی داروخانه شهید علی هاشمی در مرز چذابه اظهار داشت: این داروخانه در سایه هم‌افزایی و همکاری داروسازان معاونت غذا و دارو، فراخوان داوطلبانه داروسازان استان خوزستان و مشارکت فعال انجمن داروسازان استان خوزستان به مرحله بهره‌برداری رسیده است.

وی با تأکید بر اولویت‌بخشی به خدمت‌رسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، تصریح کرد: تمامی اقلام دارویی ضروری و مورد نیاز، بر اساس فهرست دارونامه رسمی و کشوری تأمین شده است تا زائران در پایانه مرزی چذابه، دغدغه‌ای بابت دسترسی به دارو نداشته باشند.

دکتر حیدری در پایان با اشاره به جایگاه راهبردی خوزستان در ایام اربعین افزود: خوزستان به واسطه دارا بودن مرز‌های خاکی و آبی با کشور عراق، یکی از مبادی اصلی کشور در برگزاری راهپیمایی عظیم اربعین حسینی محسوب می‌شود؛ از این رو، ارائه خدمات سلامت در این مناطق با حساسیت، دقت و نظارت ویژه‌ای دنبال می‌شود تا زائران بتوانند با سلامت کامل مسیر پیاده‌روی خود را آغاز کنند.