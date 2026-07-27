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استاندار همدان گفت: مسابقات قرآنی « مدهامتان » یک رویداد بزرگ قرآنی در کشور است که تاکنون نوجوانان و جوانان مستعد قرآنی بسیاری را در سطح استان و کشور شناسایی کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، حمید ملانوریشمسی در نشست شورای سیاستگذاری هجدهمین دوره مسابقات قرآنی «مدهامتان» با اشاره به تشکیل دبیرخانه دائمی ستاد این مسابقات از سال گذشته در همدان، افزود: باید از این ظرفیت برای تبدیل «مدهامتان» به یک جریان مستمر و اثرگذار قرآنی استفاده کرد و فعالیتها را از سطح یک مسابقه فراتر برد.
او بر بهرهگیری از ظرفیت مساجد، کانونهای فرهنگی هنری و دستگاههای فرهنگی برای کشف و پرورش استعدادهای قرآنی تأکید و تصریح کرد: «مدهامتان» میتواند زمینهساز ارتباط عمیقتر نسل جوان با قرآن و مسجد و گامی مؤثر در مسیر کاهش آسیبهای اجتماعی باشد.
در این نشست، تفاهمنامه برگزاری هجدهمین دوره مسابقات قرآنی «مدهامتان» به امضای استاندار همدان و رئیس ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور رسید.
بیشتر بدانیم:
«مدهامتان» نام یکی از طرحهای ملی قرآنی در ایران است که این طرح بیشتر به صورت مسابقات قرآن کریم در سطح شهرستانی، استانی و کشوری برگزار میشود و به همت ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور شکل گرفته است.
مسابقات قرآنی «مدهامتان» نه تنها یک رویداد رقابتی است بلکه میدانی برای آموزش، تمرین کارگروهی، تقویت اعتماد به نفس و ایجاد انگیزه برای ادامه مسیر قرآن در بستر مسجد است.
بخشهای مسابقه در چندین رشته از جمله قرائت تحقیق و ترتیل، حفظ قرآن (در سطوح مختلف)، اذان، دعاخوانی، ترجمه و مفاهیم، تفسیر قرآن برگزار میشود.