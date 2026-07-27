استاندار اصفهان با اشاره به آسیب‌های واردشده به واحد‌های صنعتی این استان در جریان جنگ تحمیلی سوم، از آغاز برنامه‌ای جامع برای بازسازی با محوریت «پیشرفت در دل بازسازی» خبر داد.

اصفهان از دل بحران به مسیر بازسازی و توسعه صنعتی بازمی‌گردد

اصفهان از دل بحران به مسیر بازسازی و توسعه صنعتی بازمی‌گردد

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما ؛ آقای مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان در نشست اعضای مجمع کارآفرینان ایران با سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به خسارت‌های واردشده به بخش صنعتی استان گفت: اصفهان با وجود آسیب‌های ناشی از جنگ تحمیلی سوم، نه‌تنها دچار دلسردی نشده، بلکه با رویکردی تازه، فرآیند بازسازی را با شعار «پیشرفت در دل بازسازی» آغاز کرده است.

وی افزود: اصفهان با برخورداری از بیش از هزار و ۹۷۵ مجموعه صنعتی و برخوردار بودن از ظرفیت‌های اقتصادی گسترده، یکی از استان‌هایی بود که بیشترین آسیب را در جنگ تحمیلی سوم تجربه کرد.

استاندار اصفهان با تأکید بر اینکه بازسازی تنها به احیای تجهیزات و زیرساخت‌های فنی محدود نمی‌شود، گفت: بازسازی سرمایه‌های انسانی، تقویت زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی، اصلاح زیرساخت‌های روایی و مدیریت آسیب‌های اجتماعی پس از بحران، بخش مهمی از برنامه جامع استان برای عبور از شرایط موجود است.

جمالی‌نژاد ادامه داد: مجموعه‌های اقتصادی استان در حال حرکت به سمت ایجاد ساختار‌هایی جدید و مجهز هستند تا بتوانند در شرایط فعلی، نقش مؤثری در بازگشت رونق، نشاط و پویایی اقتصادی ایفا کنند.

وی همچنین بر ضرورت حمایت از کارآفرینان، رفع موانع توسعه صنایع دانش‌بنیان و گسترش فعالیت صنایع سازگار با محیط زیست تأکید کرد و گفت: مسیر توسعه اقتصادی استان با جدیت دنبال خواهد شد.

استاندار اصفهان با اشاره به برگزاری همایش معرفی فرصت‌های نوین سرمایه‌گذاری در این استان افزود: از فعالان اقتصادی، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دعوت می‌کنیم تا ۲۹ مهرماه امسال در اصفهان حضور یابند تا فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید معرفی و زمینه ارتباط مؤثر میان بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: در رویداد سرمایه‌گذاری سال گذشته اصفهان، حضور گسترده صنعتگران، تجار برجسته و کارگزاران بین‌المللی سرمایه‌گذاری، ظرفیت‌های قابل توجه استان را نشان داد و امسال این رویداد با قدرت و گستره بیشتری برگزار خواهد شد.