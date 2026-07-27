به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،سید فرشاد بابایی اظهار کرد: لرستان به واسطه شرایط مناسب آب‌وهوایی، خاک حاصلخیز و تجربه کشاورزان، یکی از استان‌های مهم تولیدکننده سیب‌زمینی در کشور به شمار می‌رود و هر سال با تولید حدود ۲۸۰ هزار تن، رتبه ششم یا هفتم کشور را به خود اختصاص می‌دهد.

وی با اشاره به برنامه‌های جهاد کشاورزی برای اصلاح الگوی کشت افزود: در سال زراعی جاری حدود پنج هزار و ۸۰۰ هکتار از اراضی استان زیر کشت سیب‌زمینی رفته که از این میزان، حدود هزار و ۴۰۰ هکتار به کشت بهاره و مابقی به کشت پاییزه اختصاص دارد.

بابایی ادامه داد: طی سال‌های اخیر یکی از سیاست‌های اصلی سازمان جهاد کشاورزی، هدایت بهره‌برداران به سمت توسعه کشت بهاره بوده است، زیرا این شیوه علاوه بر کاهش قابل توجه مصرف آب، نقش مهمی در مدیریت منابع آبی استان دارد و با توجه به شرایط اقلیمی لرستان،محصولی با کیفیت مطلوب تولید می‌شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه عملکرد کشت بهاره به طور متوسط حدود ۳۵ تن در هکتار است، تصریح کرد: اگرچه این میزان نسبت به عملکرد حدود ۵۰ تنی کشت پاییزه کمتر است، اما کیفیت بالاتر غده‌های تولیدی، بازارپسندی مناسب و ارزش اقتصادی بیشتر سبب شده این شیوه همچنان از سودآورترین الگوهای کشت برای کشاورزان استان باشد.

بابایی تأکید کرد: شرایط مناسب دمایی و اقلیمی لرستان موجب شده سیب‌زمینی تولیدی استان از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد و همین موضوع زمینه افزایش درآمد تولیدکنندگان را فراهم کرده است.

وی با اشاره به نقش دانش فنی در توسعه تولیدات کشاورزی گفت: افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی تنها با توسعه سطح زیر کشت محقق نمی‌شود، بلکه استفاده از یافته‌های علمی، مدیریت صحیح مزرعه، انتخاب ارقام مناسب، زمان‌بندی دقیق کشت و به‌کارگیری روش‌های نوین آبیاری از مهم‌ترین عوامل ارتقای تولید و پایداری این بخش است.

بابایی گفت:کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی در تمامی مراحل تولید،از آماده‌سازی زمین تا برداشت محصول، آموزش‌های لازم را به بهره‌برداران ارائه می‌کنند تا ضمن افزایش راندمان تولید، مصرف نهاده‌ها و منابع آبی نیز به شکل بهینه مدیریت شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به اهمیت اقتصادی این محصول اظهار کرد: سیب‌زمینی یکی از محصولات راهبردی استان محسوب می‌شود و علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، نقش مهمی در اشتغال، درآمدزایی و رونق اقتصاد کشاورزی لرستان دارد.

بابایی خاطرنشان کرد:برنامه‌ریزی برای توسعه کشت‌های کم‌مصرف، افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت تولید و استفاده از روش‌های نوین کشاورزی،از اولویت‌های جهاد کشاورزی لرستان است و تلاش می‌کنیم با تکیه بر دانش فنی و همراهی کشاورزان، ضمن حفظ جایگاه استان در تولید سیب‌زمینی کشور، گام‌های مؤثری در مسیر امنیت غذایی و مدیریت پایدار منابع آب برداشته شود.