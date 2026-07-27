سرپرست سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس منصوب شد
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در حکمی قاسمعلی بازآیی را بهعنوان سرپرست سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس منصوب کرد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، با حکم حمید بورد؛ مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، قاسم علی بازآیی به عنوان «سرپرست سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس» منصوب شد.
وی پیش از این مسئولیت مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات (IT) شرکت ملی نفت ایران را بر عهده داشت.
درحکم حمید بورد آمده است:
«نظر به تعهد، تخصص و تجربیات ارزشمند جنابعالی، بدین وسیله بهعنوان سرپرست سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس منصوب میشوید.
امید است در پرتو الطاف الهی شاهد به ثمر رسیدن تلاشها و توفیقات جنابعالی و همکاران در انجام وظایف محوله همسو با تحقق اهداف عالیه صنعت نفت باشیم.»