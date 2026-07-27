معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با تأکید بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی دانشگاه فردوسی مشهد، خواستار پیوند دانش دانشگاهی با عرصه اجرا شدند و اجرای طرح‌های بازآفرینی در بافت پیرامون حرم مطهر رضوی را اولویت مشترک دستگاه‌های مسئول عنوان کردند.

به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما: عبدالرضا گلپایگانی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، در نشست مشترک با مسئولان دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد، بر ضرورت هم‌افزایی ظرفیت‌های علمی و اجرایی برای تسریع در اجرای طرح حریم رضوی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه دانش دانشگاهی باید در خدمت حل مسائل اجرایی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی قرار گیرد، گفت: رویکرد شرکت بازآفرینی شهری ایران، عبور از نظارت صرف و حرکت به سمت رفع موانع اجرایی و تسهیل اجرای طرح‌های مصوب است.

گلپایگانی، اجرای باکیفیت طرح حریم رضوی را مستلزم همکاری نزدیک دانشگاه، مدیریت شهری و سایر دستگاه‌های مسئول دانست و افزود: دانشگاه فردوسی آمادگی خود را برای حضور مستقیم در اجرای طرح‌های بازآفرینی اعلام کرده است.

در این نشست، ساماندهی گذر عسکریه به عنوان یکی از محورهای مهم تشرف مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد با حمایت شرکت بازآفرینی شهری ایران، زمینه اجرای این طرح با مشارکت دانشگاه فراهم شود.

همچنین پیشنهاد ایجاد «خانه خلاق و نوآوری بازآفرینی شهری» در یکی از بناهای تاریخی منطقه ثامن مطرح شد تا زمینه حضور دانشجویان، مرمت‌گران و متخصصان شهری در حل مسائل میدانی این محدوده فراهم شود.

بررسی طرح «خانه‌های بازگشت» با هدف تقویت سکونت پایدار، بازگشت ساکنان بومی و افزایش سرزندگی محلات نیز از دیگر محورهای این نشست بود.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با تأکید بر اینکه ارتقای کیفیت زندگی ساکنان باید همزمان با توسعه خدمات زیارتی دنبال شود، اظهار داشت: بازآفرینی بافت پیرامون حرم رضوی تنها با اجرای مؤثر طرح‌ها و مشارکت همه ظرفیت‌های تخصصی محقق خواهد شد.

پیش از این نشست نیز گلپایگانی از روند اجرای طرح احداث نخستین مرکز خدمات پشتیبان زیارت و ساماندهی گذر تشرف سالاری‌مقدم بازدید و بر توسعه فضاهای عمومی، گذرهای تشرف و خدمات مورد نیاز مجاوران و زائران با رویکردی متوازن تأکید کرد.