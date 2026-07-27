وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با وجود محدودیت‌های بودجه‌ای، دولت برای حمایت از بازنشستگان، مددجویان و بیمه‌شدگان و پرداخت مطالبات مراکز درمانی تلاش می‌کند.

احمد میدری در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در حاشیه نشست کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس، تصریح کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از وزارتخانه‌های مهم در حوزه تاب‌آوری اجتماعی است و در این مسیر، همکاران ما در کنار مردم و سایر مسئولان برای خدمت‌رسانی و حمایت از جامعه تلاش می‌کنند.

وی با اشاره به افزایش حقوق بازنشستگان و حداقل‌بگیران، افزود: در سال جاری تلاش شد حقوق بازنشستگان متناسب با افزایش حقوق و حداقل مزد افزایش پیدا کند، اما با توجه به تورم موجود، این افزایش نتوانسته تمام مشکلات و کاهش قدرت خرید را جبران کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در حوزه بهزیستی نیز میزان افزایش حمایت‌ها بیش از حداقل مزد بوده است، اما با توجه به شرایط اقتصادی، همچنان برای حفظ قدرت خرید جامعه هدف با چالش‌هایی مواجه هستیم.

میدری درباره کالابرگ نیز گفت: بر اساس آیین‌نامه مربوط به کالابرگ، قرار بود با افزایش تورم، میزان کالابرگ نیز افزایش پیدا کند و رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس نیز بر این موضوع تأکید داشتند؛ اما محدودیت‌های بودجه‌ای مانع تحقق کامل این موضوع شده است با این حال تلاش می‌کنیم در این زمینه اقدامی انجام دهیم.

وی همچنین با اشاره به مطالبات مراکز درمانی از سازمان تأمین اجتماعی، اظهار کرد: در حوزه تأمین اجتماعی، پا به پای وزارت بهداشت تلاش کرده‌ایم، اما به دلیل کسری بودجه بخشی از مطالبات بیمارستان‌ها باقی مانده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: با مجوز دولت و سازمان برنامه و بودجه، فروش اوراق از دو هفته قبل آغاز شده است و با منابع حاصل از آن، پرداخت مطالبات بیمارستان‌های دولتی در دستور کار قرار دارد؛ امیدواریم با منابعی که از خزانه‌داری دریافت می‌شود و با تفاهم انجام‌شده با وزارت بهداشت، بخشی از این مطالبات تا هفته آینده پرداخت شود.

میدری همچنین با اشاره به تلاش دولت برای کاهش فشار‌های اقتصادی، گفت: مجموعه دولت از مسیر‌های مختلف، از جمله توسعه همکاری با کشور‌های همسایه، برای کاهش فشار‌های اقتصادی تلاش می‌کند و در موضوعاتی مانند تمرکز ثروت نیز دغدغه‌های مشترکی میان دولت و مجلس وجود دارد که امیدواریم با همکاری مجلس بتوانیم برای آنها راهکار پیدا کنیم.