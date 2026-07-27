رئیس اورژانس هوایی استان تهران از استقرار دائمی بالگرد اورژانس هوایی در پایگاه پردیس خبر داد و گفت: سال گذشته ۵۶ بیمار از شرق استان تهران توسط این پایگاه به مراکز درمانی تخصصی منتقل شدند و توسعه پد‌های فرود بالگرد، نقش مهمی در افزایش سرعت خدمات‌رسانی به مصدومان و بیماران اورژانسی دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد قادری، رئیس اورژانس هوایی استان تهران، با اشاره به خدمات این مجموعه اظهار کرد: اورژانس هوایی یکی از خدمات تخصصی، رایگان و در عین حال پرهزینه و حساس برای دولت است که با بهره‌گیری از بالگرد، تیم پروازی، خلبانان و کارشناسان مجرب اورژانس، خدمات درمانی اولیه را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بیماران ارائه و آنان را به مراکز درمانی منتقل می‌کند.

وی افزود: برای حفظ ایمنی پرواز، بالگرد‌های اورژانس به‌صورت مستمر تحت بازدید‌های فنی و تعمیرات تخصصی قرار می‌گیرند تا مأموریت‌های امدادی بدون حادثه انجام شود.

رئیس اورژانس هوایی استان تهران با بیان اینکه سال گذشته ۵۶ بیمار از طریق پایگاه پردیس به بیمارستان‌های تخصصی تهران منتقل شدند، گفت: امسال با استقرار کامل بالگرد در این پایگاه، زمان رسیدن به محل حادثه کاهش یافته و خدمات‌رسانی به شرق استان تهران، از جمله شهرستان‌های پردیس، دماوند، فیروزکوه و محور‌های مواصلاتی، با سرعت بیشتری انجام می‌شود.

قادری با اشاره به نقش مؤثر اورژانس هوایی در حوادث جاده‌ای خاطرنشان کرد: سال گذشته در دو حادثه واژگونی اتوبوس در محور سربندان، با انجام دو سورتی پرواز، ۱۰ مصدوم به بیمارستان امام خمینی (ره) و هفت تیر تهران منتقل شدند؛ اقدامی که در شرایط ترافیکی، جایگزین مناسبی ندارد و در نجات جان مصدومان بسیار مؤثر است.

وی توسعه پد‌های فرود بالگرد را از نیاز‌های مهم استان تهران برشمرد و افزود: در حال حاضر ۱۲۶ پد فرود در استان تهران وجود دارد، اما بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، این تعداد باید به ۳۰۰ پد افزایش یابد تا خدمات اورژانس هوایی، به‌ویژه در مناطق روستایی و حادثه‌خیز، با سرعت و کیفیت بیشتری ارائه شود.

رئیس اورژانس هوایی استان تهران همچنین از همکاری مسئولان شهرستان پردیس در احداث پد استاندارد و آشیانه نگهداری بالگرد قدردانی کرد و گفت: فراهم شدن این زیرساخت‌ها موجب افزایش ایمنی، کاهش زمان اعزام و ارتقای کیفیت خدمات اورژانس هوایی به مردم شرق استان تهران شده است.

معاون شهردار پردیس هم گفت: با همکاری شهرداری، فرمانداری و اورژانس تهران، زیرساخت‌های لازم برای فعالیت شبانه‌روزی این پایگاه فراهم شده و این مرکز خدمات امدادی شرق استان تهران را پوشش خواهد داد.

مهرپسند، افزود: با توجه به ضرورت استقرار یک پایگاه اورژانس هوایی در شرق استان تهران و با تأکید شهردار پردیس، هماهنگی‌های لازم با فرمانداری و اورژانس استان تهران انجام شد تا بالگرد اورژانس هوایی در مرکز مدیریت بحران شهر پردیس مستقر شود.

وی افزود: از زمان استقرار این بالگرد که حدود دو هفته از آن می‌گذرد، شش تا هفت مصدوم اورژانسی از طریق این پایگاه به مراکز درمانی تهران منتقل شده‌اند که نشان‌دهنده نقش مؤثر این مجموعه در تسریع خدمات امدادی است.

معاون شهردار پردیس با اشاره به اقدامات انجام‌شده از سوی شهرداری گفت: محل اسکان شبانه‌روزی خلبانان و کادر پروازی به‌طور کامل تجهیز شده و تمامی امکانات مورد نیاز برای استقرار و فعالیت تیم اورژانس هوایی در اختیار این مجموعه قرار گرفته است.

مهرپسند ادامه داد: همچنین عملیات آماده‌سازی آشیانه نگهداری بالگرد، اجرای رمپ‌های ورودی و تکمیل زیرساخت‌های فنی توسط واحد عمران شهرداری در حال انجام است تا امکان استقرار ایمن بالگرد در آشیانه فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: مرکز مدیریت بحران پردیس در آینده به پایگاه مشترک مدیریت بحران و اورژانس هوایی تبدیل خواهد شد و در صورت نیاز، ظرفیت استقرار نیرو‌های جمعیت هلال‌احمر نیز در این مجموعه پیش‌بینی شده است تا هماهنگی بین دستگاه‌های امدادی برای مدیریت حوادث افزایش یابد.

معاون شهردار پردیس با بیان اینکه این پایگاه اگرچه در پردیس مستقر است، اما مأموریت آن ارائه خدمات به شرق استان تهران است، تصریح کرد: استقرار اورژانس هوایی در پردیس موجب کاهش زمان امدادرسانی و افزایش سرعت انتقال بیماران و مصدومان در شهرستان‌های شرق استان خواهد شد.