به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهرداد شریفی گفت: سالمندان برای انجام پیاده‌روی‌های طولانی، پیش از آغاز سفر باید از آمادگی جسمانی کافی برخوردار باشند و با پزشک معالج خود درباره مناسب بودن وضعیت سلامتیشان برای حضور در این آیین مشورت کرده و توصیه‌های لازم را رعایت کنند.

وی افزود: همراه داشتن تجهیزات مورد نیاز از جمله گلوکومتر برای سالمندان مبتلا به دیابت و یا به همراه داشتن سمعک، لازم است.

دکتر شریفی اظهار داشت: برنامه‌ریزی دقیق مسیر، انتخاب مسیر‌های مناسب برای سالمندان و پرهیز از تردد در مسیر‌های دشوار، می‌تواند از بروز خستگی و آسیب‌های احتمالی جلوگیری کند و همراه داشتن وسایلی مانند چراغ قوه، باتری اضافه و فلاش‌لایت مناسب نیز برای افزایش ایمنی در طول مسیر توصیه می‌شود.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان ادامه داد: بهترین تجربه از پیاده‌روی اربعین زمانی حاصل می‌شود که سالمندان در تمام مراحل سفر با همراهان دلسوز و صمیمی از میان اعضای خانواده یا دوستان همسفر باشند تا در صورت بروز مشکل از آنان حمایت کنند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بیان کرد: به دلیل احتمال اختلال شناختی در برخی سالمندان، همراه داشتن کارت شناسایی حاوی مشخصات فرد، شماره تماس خانواده، نشانی محل سکونت، بیماری‌های مزمن و دارو‌های مهم از جمله انسولین ضروری است.

وی می‌گوید: همراه داشتن محلول ضدعفونی‌کننده دست و استفاده منظم از آن، خودداری از لمس چشم‌ها، بینی و دهان، همراه داشتن آب آشامیدنی شخصی و پرهیز از استفاده مشترک از بطری آب، از دیگر توصیه‌های بهداشتی برای سالمندان است و همچنین سالمندان باید از مصرف غذا‌های غیربهداشتی خودداری کرده و در صورت بروز هرگونه علائم خطر ناشی از بیماری‌های زمینه‌ای، راهپیمایی را ترک کرده و به نزدیک‌ترین واحد یا پایگاه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی مراجعه کنند.

شریفی اضافه کرد: همراه داشتن دارو‌های ضروری، لباس متناسب با فصل، پرهیز از قرار گرفتن در معرض تشعشعات، دود سیگار، محیط‌های آلوده و همچنین محیط‌های بسیار گرم یا بسیار سرد از دیگر توصیه‌های مهم برای این گروه سنی است.

رییس مرکز بهداشت خوزستان ادامه داد: برای جلوگیری از خستگی نیز توصیه می‌شود سالمندان در ساعات مختلف روز استراحت کرده یا روی صندلی مناسب بنشینند و یک نسخه از پرونده درمانی و دفترچه بیمه خود را به همراه داشته باشند.

وی اظهار کرد: همراه داشتن چرخ حمل بار، وسایل بهداشتی مانند اسپری ضدعفونی‌کننده، صابون مایع، پد بهداشتی جاذب برای سالمندان دارای بی‌اختیاری ادرار و روکش یک‌بارمصرف توالت فرنگی نیز ضروری است و همچنین مسئولیت حمل چمدان به سالمندان واگذار نشود و در طول سفر نیز تا حد امکان تنها نمانند که احساس امنیت و آرامش بیشتری داشته باشند.

شریفی گفت: در طول سفر، تغذیه سالمندان با دقت بیشتری مدیریت شود و از مصرف غذا‌های شور، چرب و ناسالم به‌شدت پرهیز شده و غذا‌های تازه مصرف شود.

رییس مرکز بهداشت خوزستان اظهار کرد: سالمندان مبتلا به آلزایمر باید پیش از سفر حتماً با پزشک معالج خود مشورت کنند، همچنین همراه داشتن عکس جدید از بیمار، توجه به ایمنی محل اسکان افراد مبتلا به اختلال شناختی و مراقبت بیشتر از آنان ضروری است.

وی تاکید کرد: بیماران سالمند مبتلا به دیابت نیز به دلیل کاهش حساسیت نسبت به درد، باید به طور مداوم پا‌های خود را از نظر وجود زخم بررسی کرده و از کفش مناسب استفاده کنند تا از بروز عوارض جدی جلوگیری شود.

مرز چذابه از گذرگاه‌های مهم خوزستان در مرز ایران و عراق است که هر سال در اربعین پذیرای شمار زیادی از زائران می‌شود.

از ۲۵ تیرماه تا پایان روز سوم مرداد، همزمان با دهم ماه صفر، مجموع تردد زائران ایرانی و خارجی از پایانه‌های مرزی شلمچه و چذابه به ۴۳۴ هزار و ۸۷۱ نفر رسیده است.