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فرمانده انتظامی شهرستان سیاهکل از کشف انواع سلاح سرد غیرمجاز توسط مأموران انتظامی از یک دستگاه خودرو سواری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، سرهنگکمیل ابراهیمی گفت: در راستای پایش جادهای، مأموران انتظامی حین کنترل عبور و مرور در محور مواصلاتی به یک دستگاه خودرو سواری مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.
وی افزود: پلیس در بازرسی از خودرو انواع سلاح سرد غیر مجاز از قبیل ۱۲۶ عدد پنجه بوکس، باتوم فنری و فلزی به تعداد ۲۶ عدد، ۵ عدد شمشیر، ۷ عدد قمه و ۱۵ عدد قداره کشف کرد.
فرمانده انتظامی شهرستان سیاهکل با اشاره به توقیف وسیله نقلیه، گفت: پرونده برای راننده متخلف ۳۷ ساله تشکیل و متهم به مراجع قضایی معرفی شد.
سرهنگ ابراهیمی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را بلافاصله به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.