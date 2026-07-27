به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، سرهنگکمیل ابراهیمی گفت: در راستای پایش جاده‌ای، مأموران انتظامی حین کنترل عبور و مرور در محور مواصلاتی به یک دستگاه خودرو سواری مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: پلیس در بازرسی از خودرو انواع سلاح سرد غیر مجاز از قبیل ۱۲۶ عدد پنجه بوکس، باتوم فنری و فلزی به تعداد ۲۶ عدد، ۵ عدد شمشیر، ۷ عدد قمه و ۱۵ عدد قداره کشف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان سیاهکل با اشاره به توقیف وسیله نقلیه، گفت: پرونده برای راننده متخلف ۳۷ ساله تشکیل و متهم به مراجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ ابراهیمی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را بلافاصله به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.