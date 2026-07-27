گشت مشترک نظارتی شهرستان دماوند طی بازدیدهای میدانی از مناطق گیلاوند و آبسرد، با شناسایی تخلفاتی در واحدهای تعویض‌روغنی، پرونده‌های مربوط به سه واحد متخلف را جهت رسیدگی قانونی به اداره تعزیرات ارجاع داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در برنامه نظارتی با محوریت بازدید از واحد‌های صنفی تعویض‌روغنی در مناطق گیلاوند و آبسرد انجام شد، وضعیت ارائه خدمات، نرخ‌نامه‌ها و اصالت کالا‌های مصرفی مورد ارزیابی دقیق قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، در جریان این بازرسی‌ها برای سه واحد صنفی متخلف به دلیل عدم رعایت ضوابط قانونی، پرونده تخلفاتی تشکیل شد. این پرونده‌ها جهت سیر مراحل قانونی و صدور رأی نهایی به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ارجاع شده است.

لازم به ذکر است، طرح تشدید نظارت بر صنوف خدماتی و فنی در سطح شهرستان دماوند با هدف جلوگیری از گران‌فروشی و تخلفات احتمالی به‌صورت مستمر در دستور کار کارگروه نظارت قرار دارد.